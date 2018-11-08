В Баку автобус насмерть сбил уборщицу - ОБНОВЛЕНО

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Как сообщил Report заведующий отделом Управления государственной дорожной полиции ГУП города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов, сегодня утром на проспекте Гара Гараева Вургуз Явер оглу Ширинов за рулем транспортного средства марки Hyundai с государственным регистрационным номером 90 BX 135 насмерть сбил убиравшую улицу Бести Достали гызы Эйвазову 1948 г.р.

Женщина умерла на месте происшествия.

По факту в Низаминском РУП возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Совершивший ДТП водитель задержан.

*** 12:04

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В Баку автобус насмерть сбил уборщицу.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Низаминском районе столицы близ станции метро "Нефтчиляр".

Автобус марки Daewoo насмерть сбил женщину по имени Бести (фамилия пока неизвестна), убиравшую улицу.

По факту в Управлении полиции Низаминского района ведется расследование.

Отметим, что это не первый подобный случай в Баку.

Хафиз Гейдаров