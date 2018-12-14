В Баку автобус насмерть сбил уборщицу метро - ОБНОВЛЕНО

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Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Стали известны некоторые детали ДТП в Баку, в результате которого погибла женщина.

По полученным Report сведениям, трагедия произошла на автобусной остановке на станции метро "Кёроглу".

58-летний Шукюров Бахруз Алибаба оглу за рулем автобуса марки Daewoo, следовавшего по маршрутной линии №173, сбил Хюрю Джалал гызы Алиеву 1960 г.р. Раненую поместили в городскую клиническую больницу №3. Несмотря на усилия врачей, спасти Х.Алиеву не удалось.

По факту возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 УК.

Отметим, что Х.Алиева работала уборщицей на станции метро "Кёроглу".

*** 12:48

Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ В Баку маршрутный автобус насмерть сбил женщину.

Как сообщает Report, информацию распространило министерство внутренних дел.

13 декабря около 18 часов вечера на проспекте Г.Алиева Низаминского района Баку житель столицы Бахруз Шукюров за рулем автобуса марки Daewoo сбил столичную жительницу Хюрю Алиеву.

От полученных травм женщина скончалась в больнице.

Низаминское РУП проводит расследование.