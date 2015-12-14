Баку. 14 декабря.REPORT.AZ/ В Баку автобус насмерть сбил пожилую женщину.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Главного управления полиции города Баку (ГУПГБ).
Согласно информации, на проспекте Г.Гараева Низаминского района следовавший по маршруту № 20 автобус марки Daewoo, управляемый жителем города Баку Хазиевым Вугаром, 1978 г.р., сбил Хадиджу Гасымову, 1929 г.р.
Х.Гасымова от полученных травм скончалась на месте происшествия.
По факту ведется расследование.
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