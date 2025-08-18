В Баку арестованы женщины, проводившие религиозный обряд в общественном месте

В Хазарском районе Баку полиция пресекла попытку группы лиц провести массовый религиозный обряд в месте с интенсивным движением транспорта и пешеходов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе операции были задержаны Нигяр Багирова (1987 г.р.), Айтен Ибрагимова (1984), Шахла Фараджова (1981), Хошгедем Гулиева (1975), Шаргия Садыгова (1994) и Арзу Гусейнова (1973).

В отношении них возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК, все шесть привлечены в качестве обвиняемых. Суд избрал в их отношении меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца.

Следственные мероприятия продолжаются.