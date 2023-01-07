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В Баку арестованы директор и сотрудники агентства недвижимости

В Баку арестованы директор и сотрудники агентства недвижимости Арестованы директор и сотрудники "Агентства недвижимости Замин", обвиняемые в мошенничестве в отношении граждан.
Происшествия
7 января 2023 г. 14:20
В Баку арестованы директор и сотрудники агентства недвижимости

Арестованы директор и сотрудники "Агентства недвижимости Замин", обвиняемые в мошенничестве в отношении граждан.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Было отмечено, что сотрудники агентства, воспользовавшись доверием 78 граждан, обманным путем завладели их деньгами в размере 1 490 200 манатов.

Сотрудники Хатаинского районного отдела полиции задержали директора действующего на территории района "Агентства недвижимости Замин" Огтая Зарбалиева, менеджеров по продажам Рамина Нагдалиева, Орхана Алиева и Натига Шахмурадова.

Члены группы давали заведомо ложные обещания потерпевшим о том, что помогут им приобрести жилье в ипотеку на льготных условиях.

В следственном отделе Хатаинского районного управления полиции возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество" Уголовного кодекса. Решением суда Огтай Зарбалиев и другие члены группы заключены под стражу.

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Версия на азербайджанском языке Фото “Zamin Əmlak Agentliyi”nin direktoru və əməkdaşları həbs edilib

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