О нас

В Баку арестованы братья, подозреваемые в наркокурьерстве

В Баку арестованы братья, подозреваемые в наркокурьерстве В Ясамальском районе Баку арестованы подозреваемые в наркокурьерстве братья.
Происшествия
15 августа 2025 г. 11:24
В Баку арестованы братья, подозреваемые в наркокурьерстве

В Ясамальском районе Баку арестованы подозреваемые в наркокурьерстве братья.

Об этом Report сообщили в Министерстве внутренних дел.

В ходе операции, проведенной сотрудниками Ясамальского районного управления полиции, были задержаны ранее судимый 31-летний Юсиф Алиев и его брат 33-летний Илькин Алиев. При досмотре их автомобиля и квартир было обнаружено более 6 кг марихуаны.

Выяснилось, что они вступили в преступную связь с гражданином Ирана, личность которого устанавливается, с целью доставки наркотиков по различным адресам и их продажи для получения прибыли.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Yasamalda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən qardaşlar həbs edilib

Другие новости из категории

В Гирканском нацпарке состоялось научно-практическое мероприятие по предупреждению пожаров
ФотоВ Гирканском нацпарке состоялось научно-практическое мероприятие по предупреждению пожаров
15 августа 2025 г. 10:51
В Хачмазе владелец автомастерской погиб от удара током
В Хачмазе владелец автомастерской погиб от удара током
15 августа 2025 г. 09:59
В Баку перед Дворцом водных видов спорта произошло смертельное ДТП
В Баку перед Дворцом водных видов спорта произошло смертельное ДТП
15 августа 2025 г. 09:54
В Нахчыване в результате тяжелой аварии автомобиль разломился на части, погибли два человека
ФотоВ Нахчыване в результате тяжелой аварии автомобиль разломился на части, погибли два человека
15 августа 2025 г. 01:01
Лица, ставшие вынужденными переселенцами в результате оккупации Кяльбаджара вооруженными силами Армении, раненые и жертвы мин дали показания в суде
ФотоЛица, ставшие вынужденными переселенцами в результате оккупации Кяльбаджара вооруженными силами Армении, раненые и жертвы мин дали показания в суде
14 августа 2025 г. 21:34
На центральном рынке в Сабирабаде вспыхнул пожар
На центральном рынке в Сабирабаде вспыхнул пожар
14 августа 2025 г. 21:24
В нескольких селах Газаха горят леса
В нескольких селах Газаха горят леса
14 августа 2025 г. 19:40
В Азербайджане за 6 месяцев в ДТП погибли более 300 человек
В Азербайджане за 6 месяцев в ДТП погибли более 300 человек
14 августа 2025 г. 16:48
Женщина пыталась пронести наркотики в тюрьму для своего мужа
Женщина пыталась пронести наркотики в тюрьму для своего мужа
14 августа 2025 г. 15:25
В Билясуваре два села остались без газа из-за повреждения газовой линии
В Билясуваре два села остались без газа из-за повреждения газовой линии
14 августа 2025 г. 13:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi