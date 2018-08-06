В Баку арестованные руководители компании обвиняются в мошенничестве на сумму 6 млн манатов

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу директора строительной компании İdeal-V Чингиза Мамедова и учредителя и фактического руководителя фирмы Исы Мамедова, обвиняемых в продаже одной квартиры нескольким лицам.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова гособвинитель огласил обвинительный акт, согласно которому Ч.Мамедов и И.Мамедов с 2007-го по 2015-й год, злоупотребив доверием граждан, совершили в их отношении мошенничество.

Оба лица продали одну квартиру нескольким лицам и этим нанесли ущерб потерпевшей стороне на сумму 5 млн 900 тыс. манатов.

Оба обвиняемых лица не признали себя виновными.

Затем И.Мамедов дал свободные показания. Он заявил, что не был знаком с ведением документации в компании: "Я занимался исключительно строительными делами. А деньги мы взяли в банках. Я не контролировал другие работы".

Отметим, что во время следствия, проведенного Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуратуре, были выявлены подозрения, что в период работы директором строительной компании İdeal-V Ч.Мамедов, войдя в предварительный преступный сговор с учредителем и фактическим руководителем фирмы И.Мамедовым, используя служебные полномочия и осуществив намеренный подлог документов, перепродали нескольким гражданам квартиры в многоквартирном жилом доме, построенном обществом по адресу Баку, Насиминский район, ул. Д.Алиевой, квартал 717, и присвоили обманным путем чужое имущество на сумму 3 млн 206 тыс. 310 манатов.

Несмотря на то, что они были привлечены в качестве подозреваемых по статьям 178.3.2 (мошенничество с причинением крупного ущерба) 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) и неоднократно получали предупреждения о возмещении нанесенного гражданам ущерба, они уклонялись от этого и в связи с этим в отношении них было принято решение о мере пресечения в виде ареста.

Несколько дней назад по приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям Ч.Мамедов был приговорен к 10-ти, а И.Мамедов - к 11-ти годам лишения свободы.

Затем в отношении указанных лиц повторно возбудили уголовное дело по тем же статьям и представлено на отдельное производство.