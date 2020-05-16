​В Баку арестованы водитель и пассажиры, не подчинившиеся полиции

В Главном управлении полиции города Баку были изучены распространенные в социальных сетях видеозаписи, на которых запечатлены противоправные действия участников движения на улице Ниязи в Сабаильском районе Баку.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД республики, фигурантами дела являются водитель автомобиля марки "Mercedes", житель столицы Махир Гусейнов, его пассажиры - Рза Меджидов и Зилиш Джафаров, а также водитель автомобиля марки "Kia" - житель Мингячевира Джейхун Мусаев.

Все вышеназванные лица были доставлены в 9-е отделение полиции Сабаильского РУП, в отношении них составлены протоколы об административном правонарушении по статьям 510 и 511 Кодекса об административных правонарушениях. Решением Сабаильского районного суда М.Гусейнов и Дж.Мусаев приговорены к 30 дням, З.Джафаров и Р.Меджидов - к 10 дням административного ареста.