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В Баку арестована директор детского сада

В Баку арестована директор детского сада В Баку арестована основательница и директор детского сада Moon Kids Хавваханым Рустамова.
Происшествия
3 июля 2024 г. 14:46
В Баку арестована директор детского сада

В Баку арестована основательница и директор детского сада Moon Kids Хавваханым Рустамова.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Х.Рустамова обвиняется по статьям 178.2.2, 178.2.3, 178.2.4 (мошенничество, совершенное неоднократно, с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.

Решением суда в отношении нее избрана мера пресечения в виде ареста.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda uşaq bağçasının direktoru həbs olunub

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