В Баку арестована директор детского сада

В Баку арестована основательница и директор детского сада Moon Kids Хавваханым Рустамова.

В Баку арестована основательница и директор детского сада Moon Kids Хавваханым Рустамова.

Как сообщает Report, информацию распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры.

Х.Рустамова обвиняется по статьям 178.2.2, 178.2.3, 178.2.4 (мошенничество, совершенное неоднократно, с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба) и 308.1 (злоупотребление должностными полномочиями) Уголовного кодекса.

Решением суда в отношении нее избрана мера пресечения в виде ареста.

Предварительное следствие по уголовному делу продолжается.