В Баку арестован водитель за неэтичное поведение по отношению к несовершеннолетнему ребенку
Происшествия
- 20 октября, 2025
- 22:35
В Баку полиция расследовала инцидент с неэтичным поведением таксиста по отношению к несовершеннолетнему ребенку.
Как сообщает Report, об этом заявил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Эльшад Гаджиев.
По его словам, в Ясамальском районе водитель автомобиля марки BYD с государственным номерным знаком 77-VK-571 Эмин Оруджзаде был задержан за действия, противоречащие этическим нормам, по отношению к несовершеннолетнему школьнику, которого он отвозил на подготовительные курсы. В отношении него принято решение об аресте.
