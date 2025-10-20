Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Турецкая Республика Северного Кипра
    В Баку арестован водитель за неэтичное поведение по отношению к несовершеннолетнему ребенку

    Происшествия
    • 20 октября, 2025
    • 22:35
    В Баку полиция расследовала инцидент с неэтичным поведением таксиста по отношению к несовершеннолетнему ребенку.

    Как сообщает Report, об этом заявил начальник пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана Эльшад Гаджиев.

    По его словам, в Ясамальском районе водитель автомобиля марки BYD с государственным номерным знаком 77-VK-571 Эмин Оруджзаде был задержан за действия, противоречащие этическим нормам, по отношению к несовершеннолетнему школьнику, которого он отвозил на подготовительные курсы. В отношении него принято решение об аресте.

