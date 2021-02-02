В Баку арестован водитель, управлявший автомобилем с поддельными номерами

В Баку арестован водитель, не подчинившийся законному приказу полиции.

В Баку арестован водитель, не подчинившийся законному приказу полиции.

Как сообщает Report, житель Самухского района Камиль Мирсаяд оглу Мурадов (1983 г.р) 1 февраля нарушил правила дорожного движения на территории Сабаильского района, повесив на автомобиле марки "Khazar" поддельный государственный регистрационный знак, принадлежащий Литовской Республике.

Водитель не подчинился требованию сотрудников полиции остановиться. После вынужденной остановки К.Мурадов начал спорить с полицейскими.

Начальник отдела Управления Государственной дорожной полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов сообщил, что задержанный водитель доставлен в 9-ое территориальное отделение полиции, собранные материалы направлены в Сабаильский районный суд.

2 февраля К.Мурадов был арестован в административном порядке на 20 дней по решению суда и лишен права управления транспортным средством на срок до 1 года.