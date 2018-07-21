В Баку арестован водитель, ставший причиной гибели одного и ранения 10 пассажиров

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ По факту ДТП, произошедшего 12 июля на проходящей по Гарадагскому району части трассы Баку-Газах, в результате которого один человек погиб и 10 получили ранения, в отделе следствия и дознания по расследованию дорожно-транспортных происшествий Главного управления следствия и дознания министерства внутренних дел было возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Как сообщили Report в пресс-службе Генпрокуратуры, Алиев Ровшан Иса оглы 12 июля в радиусе 8 часов утра, двигаясь на автомобиле марки Mersedes Benz с государственным номерным знаком 90-OJ-802 по территории Гарадагского района, нарушил закон АР "О правилах дорожного движения". Уснувший за рулем водитель сзади двигающийся в том же ряду пассажирский автобус марки Deltabus с государственным номерным знаком 10-TF-383, управляемый Бабаевым Джалалом Аждар оглы. В результате пассажирка автобуса Гюльмалыева Назакет Алхас гызы скончалась на месте происшествия, другие пассажиры получили травмы различной степени тяжести.

Р.Алиев был привлечен к уголовному делу в качестве подозреваемого, ему предъявлено обвинение по названной статье УК АР и избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.