В Баку арестован водитель, совершивший смертельное ДТП

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ В Баку арестован водитель Турал Исмайлов, сбивший пешехода на автомобиле и скрывшийся с места аварии.

Как сообщает Report, задержанный сотрудниками правоохранительных органов Т.Исмайлов решением Сураханского районного суда был арестован сроком на 3 месяца.

Ему выдвинуто обвинение по статьям 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, предусмотренное статьей 263.1 настоящего Кодекса, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) УК АР.

Отметим, что ДТП с летальным исходом произошло 12 декабря в бакинском поселке Зых, на улице Ровшана Геюшова.

Находившийся за рулем автомобиля марки "Мерседес" Т.Исмайлов сбил сошедшего с автобуса и переходившего дорогу 22-летнего Илькина Заманова.

От силы удара пешехода отбросило на несколько метров. Он скончался на месте от полученных травм, водитель же потерял управление и врезался в осветительный столб. От удара столб упал. Т.Исмайлов же бежал с места происшествия.

На место ДТП прибыли сотрудники полиции. Тело было передано на медэкспертизу для обследования.