В Баку арестован водитель, соревновавшийся с автомобилем Galendewagen - ФОТО

Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ В Наримановский районный суд был доставлен водитель автомобиля Mazda с государственным номерным знаком 99 FS 777 Мирмухаммед Исмайлов, соревновавшийся с автомобилем марки Galendewagen до страшной аварии, которая произошла 3 августа на проспекте Гейдара Алиева в Баку.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Кямалы Амирхановой М. Исмайлов, обвиняемый в автохулиганстве, был приговорен к административному аресту сроком на месяц.

Отметим, что М. Исмайлов, известный по прозвищу "Мага", приходится сыном бывшему заместителю начальника отдела Государственной дорожной полиции Насиминского районного управления полиции г. Баку майору полиции Аловсату Исмайлову.

Сообщается, что брат М. Исмайлова работает в 20-м отделении полиции Насиминского районного управления полиции.

Напомним, что в ходе аварии, произошедшей 3 августа, 2 человека погибли, 3 пострадали.