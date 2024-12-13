В Баку арестован водитель, снимавший ролики для TikTok на автомобиле с измененной конструкцией

В Баку водитель арестован за управление автомобилем марки "ВАЗ-2107" без государственных регистрационных знаков и самовольное внесение изменений в конструкцию автомобиля.

В Баку водитель арестован за управление автомобилем марки "ВАЗ-2107" без государственных регистрационных знаков и самовольное внесение изменений в конструкцию автомобиля.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудники отдела дорожной полиции Бинагадинского районного управления полиции задержали водителя В.Гюлалиева, который снимал видео на переоборудованной машине и выкладывал ролики в TikTok.

Собранные в отношении него материалы были направлены в суд для рассмотрения, решением суда он был арестован в административном порядке на 30 суток.