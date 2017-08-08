В Баку арестован водитель, сбивший трех женщин-пешеходов, повредивший автомобиль и сбежавший с места ДТП

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Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В результате проведенных неотложных следственных и оперативно-розыскных мероприятий органами прокуратуры и полиции Бинагадинского района был задержан и привлечен к следствию водитель, совершивший ДТП на территории района и скрывшийся с места происшествия.

Как передает Report, об этом говорится в совместном сообщении Главного управления полиции города Баку и городской прокуратуры.

Так, в следственном отделе районного управления полиции по факту сбития трех пешеходов 26 июля на территории Бинагадинского района столицы - Рамилы Искендеровой, Рены Тагиевой и Малахет Гасымовой и нанесения им телесных увечий автомобилем марки İnfiniti с государственным регистрационным знаком 99-KZ-211, управляемым Джейхуном Джаваншир оглу Гасановым, а также нанесения ущерба стоявшему на обочине автомобилю марки Baic Mini с государственным регистрационным знаком 90-TE-729, принадлежащему Гюльджахан Поладовой и оставлению места происшествия, было возбуждено уголовное дело по ст. 263.1 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью потерпевшего) и ст. 264 (оставление места дорожно-транспортного происшествия) Уголовного кодекса.

В результате проведенных неотложных следственно-оперативных мероприятий Дж.Гасанов 7 августа был задержан и привлечен к следствию.

Дж.Гасанов по делу был привлечен в качестве обвиняемого, ему предъявлено обвинение по указанным статьям Уголовного кодекса, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по уголовному делу.