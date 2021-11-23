В Баку арестован руководитель ночного клуба “1033"

В расположенном в Ясамальском районе ночном клубе “1033” выявлены нарушения карантинного режима.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД).
В ходе проведенного сотрудниками полиции мероприятия, было установлено, что у посетителей ночного клуба не проверяли наличие паспорта COVID-19, в клубе не соблюдалось расстояние между столами, клиентам предлагался кальян.
Руководитель ночного клуба, ранее судимый Мехти Аббасов и сотрудники клуба задержаны.
По факту в Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД возбуждено уголовное дело по статье 139-1.1 (нарушение противоэпидемического, санитарно-гигиенического или карантинного режимов) УК АР.
По решению суда в отношении М.Аббасова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 3 месяца.
В настоящее время оперативно-следственные мероприятия по делу продолжаются.