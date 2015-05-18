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    ​В Баку арестован продавец магазина "Bosch"

    Он обвиняется в нарушении правил дорожного движения

    Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Арестован продавец столичного магазина "Bosch". Как сообщает Report, 26-летний житель Масаллов Алиев Бурхан Нураддин оглу, нарушив правила дорожного движения, создал аварийную ситуацию.

    Не подчинившись приказу сотрудников ГДП, он пытался скрыться, однако в результате оперативных мероприятий сотрудников дорожной полиции был задержан и доставлен в 18-ое отделение полиции Наримановского РУП.

    По решению суда Б.Алиев приговорен к 20-ти дням тюремного заключения. Он находится в пункте содержания административно арестованных лиц МВД.  

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