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В Баку арестован парень, распивающий пиво на полицейском автомобиле

В Баку арестован парень, распивающий пиво на полицейском автомобиле

По приговору суда, в отношении усевшегося на служебном автомобиле дорожной полиции лица, чьи фото попали в соцсети, были приняты административные меры.

Как сообщает Report, после появления в соцсетях фото нарушителя, сотрудники отдела уголовного розыска Наримановского РУП предприняли соответствующие меры.

Нарушитель, житель Насиминского района Ниджат Мустафаев 1999 г.р. был задержан.

Собранные в Наримановском РУП в отношении Н.Мустафаева материалы были направлены в районный суд. 

Решением суда нарушителя приговорили к 15 суткам лишения свободы на основании статьи 510 Кодекса об административных проступках.

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