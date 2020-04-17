В Баку арестован парень, распивающий пиво на полицейском автомобиле

По приговору суда, в отношении усевшегося на служебном автомобиле дорожной полиции лица, чьи фото попали в соцсети, были приняты административные меры.

Как сообщает Report, после появления в соцсетях фото нарушителя, сотрудники отдела уголовного розыска Наримановского РУП предприняли соответствующие меры.

Нарушитель, житель Насиминского района Ниджат Мустафаев 1999 г.р. был задержан.

Собранные в Наримановском РУП в отношении Н.Мустафаева материалы были направлены в районный суд.

Решением суда нарушителя приговорили к 15 суткам лишения свободы на основании статьи 510 Кодекса об административных проступках.