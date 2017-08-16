 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Баку арестован пьяный таксист, по вине которого погиб гражданин Ирана - ОФИЦИАЛЬНО

    Необходимые следственные действия по делу продолжаются

    Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ В результате неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий полиции и прокуратуры Сабунчинского района был задержан и привлечен к следствию совершивший на территории района ДТП и сбежавший с места происшествия водитель.

    Как сообщает Report, в связи с этим Главное управлении полиции города Баку и городская прокуратура распространили совместную информацию.

    14 августа на территории Сабунчинского района управляемое Гурбановым Вагифом Асадулла оглу 1968 г.р. лондонское такси с государственным регистрационным номером 10-TH-387 выехало на дорогу автомобиля OKA с государственным регистрационным номером 10-NX-581, за рулем которого находился гражданин Исламской Республики Иран Гейдари Гасан Вали оглу. В результате ДТП Гейдари Гасан Вали оглу погиб, а В.Гурбанов сбежал с места происшествия.

    По факту в следственном отделе районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 и 264 УК.

    В ходе неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий В.Гурбанов был задержан и передан следствию.

    Было установлено, что он управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии.

    С учетом этого уголовное дело было переквалифицировано в ст. 263-1.3 и 264 УК.

    В.Гурбанов привлечен к следствию в качестве обвиняемого лица. В его отношении избрана крайняя мера пресечения - арест.

    Необходимые следственные действия по делу продолжаются.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi