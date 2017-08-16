В Баку арестован пьяный таксист, по вине которого погиб гражданин Ирана - ОФИЦИАЛЬНО

Баку. 16 августа. REPORT.AZ/ В результате неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий полиции и прокуратуры Сабунчинского района был задержан и привлечен к следствию совершивший на территории района ДТП и сбежавший с места происшествия водитель.

Как сообщает Report, в связи с этим Главное управлении полиции города Баку и городская прокуратура распространили совместную информацию.

14 августа на территории Сабунчинского района управляемое Гурбановым Вагифом Асадулла оглу 1968 г.р. лондонское такси с государственным регистрационным номером 10-TH-387 выехало на дорогу автомобиля OKA с государственным регистрационным номером 10-NX-581, за рулем которого находился гражданин Исламской Республики Иран Гейдари Гасан Вали оглу. В результате ДТП Гейдари Гасан Вали оглу погиб, а В.Гурбанов сбежал с места происшествия.

По факту в следственном отделе районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 и 264 УК.

В ходе неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий В.Гурбанов был задержан и передан следствию.

Было установлено, что он управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии.

С учетом этого уголовное дело было переквалифицировано в ст. 263-1.3 и 264 УК.

В.Гурбанов привлечен к следствию в качестве обвиняемого лица. В его отношении избрана крайняя мера пресечения - арест.

Необходимые следственные действия по делу продолжаются.