В Баку арестован мужчина, истязавший малолетнего ребенка.
По информации Report, инцидент произошел в поселке Тюркан.
Женщина, проживающая в поселке Тюркан Хазарского района, обратилась в полицию с жалобой на то, что ее знакомый по имени Рашад ночью разбудил ее 6-летнего сына и без всякой причины подверг его пыткам, нанеся различные телесные повреждения.
В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Хазарского районного управления полиции, был задержан Рашад Исмаилов (1987 г.р.), совершивший насильственные действия в отношении несовершеннолетнего.
По факту в Хазарском РУП возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.
Р. Исмаилову предъявлено обвинение, и решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.
По делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.