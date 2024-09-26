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В Баку арестован мужчина, истязавший малолетнего ребенка

В Баку арестован мужчина, истязавший малолетнего ребенка 14:21
Происшествия
26 сентября 2024 г. 14:52
В Баку арестован мужчина, истязавший малолетнего ребенка

В Баку арестован мужчина, истязавший малолетнего ребенка.

По информации Report, инцидент произошел в поселке Тюркан.

Женщина, проживающая в поселке Тюркан Хазарского района, обратилась в полицию с жалобой на то, что ее знакомый по имени Рашад ночью разбудил ее 6-летнего сына и без всякой причины подверг его пыткам, нанеся различные телесные повреждения.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Хазарского районного управления полиции, был задержан Рашад Исмаилов (1987 г.р.), совершивший насильственные действия в отношении несовершеннолетнего.

По факту в Хазарском РУП возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Р. Исмаилову предъявлено обвинение, и решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

По делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda azyaşlı uşağa işgəncə verən atalığı həbs edilib

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