В Баку арестован мужчина, истязавший малолетнего ребенка

14:21

В Баку арестован мужчина, истязавший малолетнего ребенка.

По информации Report, инцидент произошел в поселке Тюркан.

Женщина, проживающая в поселке Тюркан Хазарского района, обратилась в полицию с жалобой на то, что ее знакомый по имени Рашад ночью разбудил ее 6-летнего сына и без всякой причины подверг его пыткам, нанеся различные телесные повреждения.

В результате мероприятий, проведенных сотрудниками Хазарского районного управления полиции, был задержан Рашад Исмаилов (1987 г.р.), совершивший насильственные действия в отношении несовершеннолетнего.

По факту в Хазарском РУП возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса.

Р. Исмаилову предъявлено обвинение, и решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

По делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.