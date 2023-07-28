В Баку арестован организатор религиозного шествия с участием детей

Арестовано лицо, которое организовало в поселке Савалан Сабунчинского района Баку религиозное шествие с участием 11 несовершеннолетних и распространил запись содеянного в социальной сети.

Арестовано лицо, которое организовало в поселке Савалан Сабунчинского района Баку религиозное шествие с участием 11 несовершеннолетних и распространил запись содеянного в социальной сети.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Там отметили, что согласно Закону Азербайджанской Республики "О свободе вероисповедания" все религиозные обряды должны проводиться только в мечетях, святилищах и на их территориях.

Сотрудники полиции установили лицо, которое вопреки требованиям законодательства организовало шествие 11 несовершеннолетних в поселке Савалан Сабунчинского района и поделился соответствующей записью в социальной сети. Допустивший эти действия Эльгюн Афсар оглу Мирзоев, 1991 года рождения, арестован.