В Баку арестован организатор поминок

В Баку за нарушение правил карантина арестован организатор поминок.
Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.
Отмечается, что в одном из ресторанов в поселке Локбатан Гарадагского района в нарушение правил карантина были организованы поминки.
Заказчик проведения поминок А.Мехралиев был оштрафован на 400 манатов по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.
В отношении арендатора ресторана М.Мурадова, неоднократно игнорировавшего предупреждения, был составлен протокол и направлен в суд.
Судом вынесено решение об административном аресте мужчины на восемь суток.