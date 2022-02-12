В Баку арестован организатор поминок

В Баку за нарушение правил карантина арестован организатор поминок.

В Баку за нарушение правил карантина арестован организатор поминок.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

Отмечается, что в одном из ресторанов в поселке Локбатан Гарадагского района в нарушение правил карантина были организованы поминки.

Заказчик проведения поминок А.Мехралиев был оштрафован на 400 манатов по соответствующей статье Кодекса об административных правонарушениях.

В отношении арендатора ресторана М.Мурадова, неоднократно игнорировавшего предупреждения, был составлен протокол и направлен в суд.

Судом вынесено решение об административном аресте мужчины на восемь суток.