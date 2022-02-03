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В Баку арестован обвиняемый в убийстве 4-летней девочки

В Баку арестован обвиняемый в убийстве 4-летней девочки Мехман Мансуров, обвиняемый в убийстве 4-летней девочки в Баку, заключен под стражу.
Происшествия
3 февраля 2022 г. 14:05
В Баку арестован обвиняемый в убийстве 4-летней девочки

Мехман Мансуров, обвиняемый в убийстве 4-летней девочки в Баку, заключен под стражу.

Как сообщает Report, решением Хазарского районного суда, М.Мансуров арестован сроком на 4 месяца.

По предварительной версии, Мансуров (1990 г.р.) избил проживавшую по соседству Марьям (2018 г.р.). Увидев, что ребенок мертв, он бросил тело в колодец и присыпал землей.

Прокуратура Хазарского района возбудила уголовное дело по статье 126.3 УК (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего), ведется следствие.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 4 yaşlı qızı öldürməkdə təqsirləndirilən şəxs həbs edilib

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