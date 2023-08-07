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В Баку арестован обманывавший пожилых людей фальшивомонетчик

В Баку арестован обманывавший пожилых людей фальшивомонетчик В Баку в отношении обманывавшего пожилых людей фальшивомонетчика избрана мера пресечения в виде ареста.
Происшествия
7 августа 2023 г. 14:32
В Баку арестован обманывавший пожилых людей фальшивомонетчик

В Баку в отношении обманывавшего пожилых людей фальшивомонетчика избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД Азербайджана, Амрахов Вусал Тахир оглу (1993 г.р.) был задержан правоохранительными органами по обвинению в мошенничестве.

В.Амрахов собирал деньги у граждан якобы для помощи нуждающимся пожилым людям в священный для мусульман месяц Мухаррам. Мужчина в дальнейшем раздавал нуждающимся фальшивые купюры, вместо собранных средств.

В Ясамальском РОП возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса АР.

Решением суда в отношении В.Амрахова была избрана мера пресечения в виде ареста.

В МВД призвали граждан, пострадавших от действий В.Амрахова, обратиться в местные отделения полиции.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda saxta əskinaslarla yaşlı insanları aldadan şəxs barəsində həbs qətimkan tədbiri seçilib

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