В Баку арестован обманывавший пожилых людей фальшивомонетчик

В Баку в отношении обманывавшего пожилых людей фальшивомонетчика избрана мера пресечения в виде ареста.

В Баку в отношении обманывавшего пожилых людей фальшивомонетчика избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщает Report со ссылкой на МВД Азербайджана, Амрахов Вусал Тахир оглу (1993 г.р.) был задержан правоохранительными органами по обвинению в мошенничестве.

В.Амрахов собирал деньги у граждан якобы для помощи нуждающимся пожилым людям в священный для мусульман месяц Мухаррам. Мужчина в дальнейшем раздавал нуждающимся фальшивые купюры, вместо собранных средств.

В Ясамальском РОП возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса АР.

Решением суда в отношении В.Амрахова была избрана мера пресечения в виде ареста.

В МВД призвали граждан, пострадавших от действий В.Амрахова, обратиться в местные отделения полиции.