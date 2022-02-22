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В Баку арестован мужчина, угрожавший госпредставителям 

В Баку арестован мужчина, угрожавший госпредставителям  1 февраля текущего года называющий себя председателем общественного объединения «Помощь инвалидам Отечественной войны», ранее судимый по статьям 178.3.2, 178.3.2, 310 и 320 УК АР Мамедов Гурбан Мамед оглу, 1970 года рождения, занял и оградил земельный уча
Происшествия
22 февраля 2022 г. 12:49
В Баку арестован мужчина, угрожавший госпредставителям 

1 февраля текущего года называющий себя председателем общественного объединения «Помощь инвалидам Отечественной войны», ранее судимый по статьям 178.3.2, 178.3.2, 310 и 320 УК АР Мамедов Гурбан Мамед оглу, 1970 года рождения, занял и оградил земельный участок в 10 сот в поселке Кешля Низаминского района Баку, находящийся в государственной собственности.

Как сообщили Report в правоохранительных органах, в связи с этим 3 февраля соответствующими государственными структурами было предотвращено незаконное строительство, а Г.Мамедову было сделано предупреждение.

Несмотря на это, 19 февраля группа лиц во главе с Г.Мамедовым, выдававшая себя за участников Отечественной войны, прибыв на указанную территорию, попыталась продолжить незаконные строительные работы. Во время предотвращения этих действий эти лица угрожали государственным представителям, оскорбляли их и демонстрировали неповиновение.

Во время разбирательства Г.Мамедов не смог предоставить никаких официальных документов о незаконно захваченном земельном участке и настаивал на продолжении незаконного строительства. Он был задержан и в его отношении составлен протокол об административном правонарушении по статье 535 Кодекса об административных правонарушениях АР. Протокол рассмотрели 22 февраля в Низаминском районном суде, в результате чего Г.Мамедов был арестован в административном порядке на 30 дней.

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