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В Баку арестован мужчина, избивший любовницу

В Баку арестован мужчина, избивший любовницу В Баку арестован мужчина, избивший любовницу.
Происшествия
1 июня 2023 г. 20:47
В Баку арестован мужчина, избивший любовницу

В Баку арестован мужчина, избивший любовницу.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Было отмечено, что полиция расследовала информацию о том, что гражданка Рази (Разият) Алиева подверглась физическому насилию и другим противоправным действиям со стороны ее знакомого Зии Гусейнзаде. В результате расследования стало известно, что З.Гусейнзаде 26 мая совершил хулиганские действия по отношению к Р.Алиевой, применив силу, повредил входную дверь квартиры, принадлежащей ее матери в поселке Локбатан Гарадагского района.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 221.1 (хулиганство) УК, сегодня З.Гусейнзаде был арестован по подозрению в совершении преступления.

Следственные действия по уголовному делу продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda modeli döyməkdə şübhəli bilinən şəxs həbs edilib

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