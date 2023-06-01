В Баку арестован мужчина, избивший любовницу.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
Было отмечено, что полиция расследовала информацию о том, что гражданка Рази (Разият) Алиева подверглась физическому насилию и другим противоправным действиям со стороны ее знакомого Зии Гусейнзаде. В результате расследования стало известно, что З.Гусейнзаде 26 мая совершил хулиганские действия по отношению к Р.Алиевой, применив силу, повредил входную дверь квартиры, принадлежащей ее матери в поселке Локбатан Гарадагского района.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 221.1 (хулиганство) УК, сегодня З.Гусейнзаде был арестован по подозрению в совершении преступления.
Следственные действия по уголовному делу продолжаются.