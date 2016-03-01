В Баку арестован мужчина, не выплачивающий алименты бывшей жене

Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ Мехралиев Фархад Меджид оглу, обвиняемый в неисполнении судебного приговора, подал апелляционную жалобу по приговору в его отношении.

Как сообщает Report, подготовительное заседание в Бакинском апелляционном суде назначено на 4 марта.

Дело будет рассмотрено под председательством судьи Амира Байрамова.

Отец троих детей Ф.Мехралиев развелся с женой. Он был наказан в связи с неуплатой алиментов и неисполнением соответствующего решения суда. Так, приговором Хатаинского районного суда Ф.Мехралиев был осужден к 1 году и 8 месяцам лишения свободы. Не согласившись с решением, Ф.Мехралиев обратился с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд.

Ф.Мехралиев обвиняется по ст. 306.1 (злостное неисполнение решения, приговора, определения или постановления суда, вступивших в законную силу, а равно воспрепятствование их исполнению) УК.