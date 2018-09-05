В Баку арестован избивший гражданина Ирана и незаконно лишивший его свободы владелец ночного клуба

Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Обращение гражданина Исламской Республики Иран Вакили Разлигхи Али о его избиении и незаконном лишении свободы было рассмотрено в прокуратуре города Баку.

Как сообщили Report в столичной прокуратуре, в ходе расследования в связи с подозрениями в избиении и незаконном лишении свободы 14 мая владельцем действующего на территории Наримановского района ночного клуба "Ellips" Дилсузом Демирчиевым своего напарника Р.Вакили в прокуратуре города Баку было возбуждено уголовное дело.

По делу были установлены и допрошены свидетели, назначена соответствующая экспертиза и проведены необходимые следственные действия.

Д.Демирчиев привлечен по делу в качестве обвиняемого, ему предъявлено обвинение по статьям 127.1 (Умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью) и 145.2.5 (Незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для жизни или здоровья потерпевшего) Уголовного кодекса, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время по делу продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия.