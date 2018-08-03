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    В Баку арестован еще один водитель, управлявший автобусом в состоянии наркотического опьянения - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

    Он арестован в административном порядке на 3 месяца
    © Report

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    ***14:42

    Баку. 3 августа. REPORT.AZ/ В Баку установлено, что еще один водитель пассажирского автобуса принимал наркотические средства, находясь на работе.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Сураханском районе.

    29 июля Ахмедов Натик Вагиф оглу, управляя пассажирским автобусом марки İsuzu с государственным номерным знаком 90-RB-454, был задержан инспектором пост-патрульной службы Туралом Гасановым из-за использования дальнего света в темное время суток.

    Во время проверки у водителя Натика Ахмедова были заметны признаки опьянения, он был приглашен на медосмотр. Медосмотр подтвердил, что Н.Ахмедов находился за рулем в состоянии опьянения под воздействием наркотического вещества (THC OPİ), автобус был отогнан на охраняемую стоянку, в отношении водителя составлен протокол по статье 334.5 Кодекса административных правонарушений.

    Собранные в отношении Н.Ахмедова материалы были переданы на рассмотрение в Сураханский районный суд.

    Также было установлено, что Н.Ахмедов был задержан по аналогичному правонарушению 28 февраля этого года и был арестован решением Хатаинского райсуда на 10 суток по статье 334.1. 

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