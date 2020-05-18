В Баку арестован автохулиган

В Главном управлении полиции города Баку расследованы распространенные в соцсетях видеокадры, связанные с действиями водителя автомобиля марки "Ravon" в Бинагадинском районе Баку, управлявшего транспортным средством без государственного регистрационного номера.

Как сообщили Report в управлении, превышавший скорость, при этом повредивший другие автомобили, совершавший опасные маневры и грубо нарушивший правила дорожного движения Захир Залов 1987 г.р. не подчинился требованию сотрудников полиции остановиться.

В ходе проведенных мероприятий на территории была создана искусственная плотность и водителю пришлось остановиться. В отношении З.Залова проведено соответствующее расследование, а также составлены протоколы об административных правонарушениях по статьям 511, 535 Кодекса об административных правонарушениях.

Собранные в отношении водителя материалы направлены в районный суд. Решением Бинагадинского районного суда мужчина приговорен к 30 дням ареста и лишению водительских прав сроком на 1 год.