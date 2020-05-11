В Баку арестован автохулиган - ВИДЕО

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В Баку арестован водитель, грубо нарушивший правила дорожного движения.

Об этом Report сообщил начальник отдела Управления Государственной дорожной полиции Главного управления полиции города Баку, полковник полиции Вагиф Асадов.

Он сообщил, что утром 9 мая водитель автомобиля марки ВАЗ 2107 с государственным номерным знаком 10 NR 230 грубо нарушил правила дорожного движения, после чего другие участники движения, в частности водители, сделали ему замечание:

"Однако, водитель продолжил движение, грубо нарушая правила. Кадры нарушения правил дорожного движения данным водителем были зафиксированы столичными камерами безопасности, приняты соответствующие меры по его задержанию".

В.Асадов добавил, что водитель уже задержан. Выяснилось, что это житель города Баку, 1988-го года рождения Гаибов Ниджат Ровшан оглы, зарегистрированный в Насиминском районе и проживающий в настоящее время в Ясамальском районе. Он работает мастером по ремонту холодильников.

"Собранные в отношении него документы были направлены в Ясамальский районный суд и по решению суда водитель-хулиган был приговорен к 10 суткам ареста. В настоящее время он содержится в пункте содержания арестованных за административные правонарушения".