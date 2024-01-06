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В Баку арестовали водителя, который заехал на пешеходную лестницу

В Баку арестовали водителя, который заехал на пешеходную лестницу Сотрудники полиции установили и задержали водителя автомобиля "Тойота Приус", который в Баку заехал на пешеходную лестницу.
Происшествия
6 января 2024 г. 18:38
В Баку арестовали водителя, который заехал на пешеходную лестницу

Сотрудники полиции установили и задержали водителя автомобиля "Тойота Приус", который в Баку заехал на пешеходную лестницу.

Как передает Report, об этом сообщил начальник пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

По его словам, сотрудниками полиции был установлен и задержан водитель автомобиля "Тойота Приус" (гос. номер 77-XY-496) Расул Ровшан оглу Новрузов, который в Хатаинском районе заехал на пешеходную лестницу, тем самым создав опасность для движения граждан.

Собранные на водителя материалы были направлены для рассмотрения в районный суд. Решением суда Р.Новрузов был арестован на 10 суток.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBakıda piyada keçidində avtomobil idarə edən sürücü həbs edilib

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