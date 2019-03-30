Погоня в Баку: автохулиган арестован - ВИДЕО

Сотрудниками Дорожной полиции Бинагадинского районного управления полиции проведено профилактическое и просветительское мероприятие с целью обеспечения общественного порядка и общественной безопасности на более высоком уровне.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства внутренних дел, сотрудниками отдела были установлены водители, грубо нарушившие правила дорожного движения.

В ходе мероприятия совершивший автохулиганство на территории Бинагадинского района водитель автомобиля марки Opel, житель столицы Анар Халилов, не подчинившись требованиям сотрудников дорожной полиции продолжил управление транспортным средством. Водителя удалось задержать после преследования, перегородив ему дорогу на одной из улиц в поселке Бинагади. Собранные материалы были направлены в Бинагадинский районный суд для вынесения решения в отношении водителя. По решению суда, мужчина в административном порядке был приговорен к 20 суткам ареста за автохулиганство, кроме того, его лишили водительских прав сроком на 1 год.

В ходе рейда на территории Бинагадинского района более 100 водителей, нарушивших правила дорожного движения, были привлечены к административной ответственности. Из выявленных нарушений 42 были совершены водителями, грубо нарушившими правила дорожного движения. Составлено 4 протокола за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии, в отношении 1 водителя составлен протокол за автохулиганство.