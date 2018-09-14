В Баку ампутировали ногу находящегося под арестом главы компании

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжилось судебное заседание по уголовному делу обвиняемого в мошенничестве главы компании Эльчина Бабаева.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Эльдара Микаилова выступил государственный обвинитель.

В своем выступлении прокурор потребовал приговорить Э.Бабаева к 7 годам 6 месяцам лишения свободы.

На процессе с защитной речью выступил адвокат Эльчина Бабаева. Он заявил, что в отношении его подзащитного нет жалоб.

Так, истец Э.Бабаева ЖСК "Ени Ясамал" отозвал жалобу. Нанесенный компании ущерб был выплачен и достигнуто перемирие.

Адвокат попросил назначить условное наказание для его подзащитного.

Затем на суде выяснилось, что больному сахарным диабетом Э.Бабаеву ампутировали правую ногу.

Отметим, что Э.Бабаев является руководителем ООО Ulduz-S. Он пообещал доставить лифт в ЖСК "Ени Ясамал". С этой целью он взял у компании крупную сумму денег, хотя позднее не выполнил своего обещания.

Э.Бабаев обвиняется по статье 178.3.2 (мошенничество, с причинением крупного ущерба) Уголовного кодекса.