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    В Баку 90 адвокатов приняли присягу

    © Report/ Elchin Murad

    Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Сегодня состоялась торжественная церемония принесения присяги 90 адвокатов, успешно сдавших экзамен по специальности и прошедших обязательные тренинги.

    Как сообщает Report, мероприятие было организовано при поддержке Верховного комиссариата ООН по правам человека.

    На мероприятии с участием членов правления Коллегии адвокатов, представителей местных и зарубежных организаций, СМИ председатель коллегии Анар Багиров поздравил кандидатов, успешно сдавших экзамен по специальности и прошедших обязательные тренинги, пожелал им успехов в будущей работе.

    После 90 допущенных к профессии адвокатов принесли присягу в соответствии с правилами, им вручили адвокатские удостоверения нового поколения.

    На заседании председатель КА, заведующей юридической консультацией №5 Элеоноре Раджабовой представитель Гильдии адвокатов России вручил нагрудный значок Гильдии "Почетный адвокат России".

    Заседание продолжилось обсуждение организационных и текущих вопросов.

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