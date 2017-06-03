Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Баку 86-летний мужчина избит до смерти.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Ясамальском районе.

Так, на улице Абдуррахим бек Хагвердиева Николай Габулхаев 1931 г.р. был избит неизвестным лицом или лицами и получил тяжелые телесные повреждения. Он был помещен в больницу, однако несмотря на усилия врачей, жизнь Н. Габулхаева спасти не удалось. На место происшествия были привлечены сотрудники 28-го Отделения Ясамальского РУП.

По факту ведется расследование.