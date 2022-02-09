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В Баку 8 членов одной семьи отравились угарным газом

В Баку 8 членов одной семьи отравились угарным газом В столице 8 членов одной семьи отравились угарным газом.
Происшествия
9 февраля 2022 г. 02:08
В Баку 8 членов одной семьи отравились угарным газом

В столице 8 членов одной семьи отравились угарным газом.

Как передает Report, инцидент произошел в поселке Гюлюстан Бинагадинского района.

Так, Савалан Башир оглы Муслимов, 1961 г.р., Зульфия Расул гызы Муслимова, 1969 г.р., Ульвия Савалан гызы Мамедова, 1999 г.р., Айшан Савалан гызы Муслимзаде, 1993 г.р., Нигяр Эмин гызы Гусейнзаде, 2014 г.р. , Захра Эмин гызы Гусейнзаде, 2016 г.р., Башир Савалан оглы Гусейнзаде, 2006 г.р. и годовалый Нихад Анар оглы Мамедли с признаками отравления доставлены в больницу.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda bir ailənin azyaşlılar da daxil olmaqla 8 üzvü dəm qazından zəhərlənib

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