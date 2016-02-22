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    В Баку 79-летний мужчина скончался от ожогов

    По факту ведется расследование

    Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В поселке Пиршаги города Баку произошел пожар, в результате которого погиб один человек. 

    Как сообщает Report, в доме, расположенном в массиве Баглар по улице А.Халила, произошло возгорание белья, вывешенного около электронагревателя на просушку, в результате чего 79-летний Эльдар Хасратов, проживающий один в доме, получил тяжелые ожоги. 

    Мужчина был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №5, где в дальнейшем скончался.

    По факту ведется расследование.

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