В Баку 79-летний мужчина скончался от ожогов

Баку. 22 февраля. REPORT.AZ/ В поселке Пиршаги города Баку произошел пожар, в результате которого погиб один человек.

Как сообщает Report, в доме, расположенном в массиве Баглар по улице А.Халила, произошло возгорание белья, вывешенного около электронагревателя на просушку, в результате чего 79-летний Эльдар Хасратов, проживающий один в доме, получил тяжелые ожоги.

Мужчина был госпитализирован в Городскую клиническую больницу №5, где в дальнейшем скончался.

По факту ведется расследование.