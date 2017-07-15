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    В Баку 69-летняя женщина покончила с собой, повесившись на шали

    Причины суицида расследуются© Report

    Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В Баку пожилая женщина покончила с собой, повесившись на собственной шали.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

    Проживающая в одном из домов в поселке Бакиханов Будагова Флора Исмаил гызы повесилась на собственной шали в спальной комнате. Причина ее самоубийства пока неизвестна.

    По факту Сабунчинской районной прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 125 (доведение до самоубийства) УК АР. Причины суицида расследуются.

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