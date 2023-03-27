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В Баку 68-летний мужчина совершил суицид из-за смерти сестры

В Баку 68-летний мужчина совершил суицид из-за смерти сестры В Баку 68-летний мужчина покончил с собой из-за смерти 63-летней сестры.
Происшествия
27 марта 2023 г. 10:52
В Баку 68-летний мужчина совершил суицид из-за смерти сестры

В Баку 68-летний мужчина покончил с собой из-за смерти 63-летней сестры.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Бинагади.

26 марта Шамсаддинов Айдын 1955 года рождения покончил жизнь самоубийством, повесившись в своей квартире. В ходе осмотра в частном доме был обнаружен труп лежащей в постели Шамсаддиновой Саиды, 1961 года рождения, страдающей сахарным диабетом.

По предположениям родственников, мужчина совершил самоубийство, не выдержав смерти своей сестры.

По факту в районной прокуратуре проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda 68 yaşlı kişi 62 yaşlı bacısının ölümünə görə intihar edib

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