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    В Баку 52-летний мужчина получил 4 ножевых ранения

    По факту в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Баку неизвестный нанес 52-летнему мужчине 4 ножевых ранения.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Бильгях Сабунчинского района.

    Согласно информации, Мамедов Гаджибаба Мамед оглу 1964 года рождения возвращался с работы домой. В это время неизвестный начал спорить с ним на улице "Азербайджанская женщина". В результате Г.Мамедов получил 4 ножевых ранения и был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое. 

    По факту в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело.

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