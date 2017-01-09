В Баку 52-летний мужчина получил 4 ножевых ранения

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В Баку неизвестный нанес 52-летнему мужчине 4 ножевых ранения.

Как сообщает Report, инцидент произошел в поселке Бильгях Сабунчинского района.

Согласно информации, Мамедов Гаджибаба Мамед оглу 1964 года рождения возвращался с работы домой. В это время неизвестный начал спорить с ним на улице "Азербайджанская женщина". В результате Г.Мамедов получил 4 ножевых ранения и был госпитализирован. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По факту в Сабунчинском районном управлении полиции возбуждено уголовное дело.