​В Баку 5 членов одной семьи попали в аварию, есть жертвы

В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Report, инцидент был зафиксирован в Сураханском районе.

В результате столкновения автомобилей Jeep и ВАЗ-2107 находившиеся в ВАЗ-2107 два члена одной семьи – Шахрияр Гасанов и его мать (имя и фамилия уточняются – ред.) погибли на месте. Еще три члена семьи – 29-летняя Ламия Гасанова Зохраб гызы и ее дети – 6-летняя Маниса Гасанова Шахрияр гызы и двухмесячная Марьям Гасанова Шахрияр гызы получили тяжкие телесные повреждения. Пострадавшие были госпитализированы, врачи диагностировали у них телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту ведется расследование.

Рамин Шахбазов