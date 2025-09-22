Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 AIIF-2025
    В Баку 49-летний мужчина погиб, упав с крыши 9-этажного здания

    Происшествия
    • 22 сентября, 2025
    • 10:19
    В Баку 49-летний мужчина погиб, упав с крыши 9-этажного здания.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на улице И.Исмаилова в Хатаинском районе Баку.

    Ранее судимый Вадим Александрович Аброскин 1976 года рождения погиб, упав с крыши 9-этажного здания, в котором проживал.

    По факту ведется расследование.

    Bakıda 49 yaşlı kişi 9 mərtəbəli binanın damından yıxılaraq ölüb

    Лента новостей