В Баку 49-летний мужчина погиб, упав с крыши 9-этажного здания
Происшествия
- 22 сентября, 2025
- 10:19
В Баку 49-летний мужчина погиб, упав с крыши 9-этажного здания.
Как сообщает Report, инцидент произошел на улице И.Исмаилова в Хатаинском районе Баку.
Ранее судимый Вадим Александрович Аброскин 1976 года рождения погиб, упав с крыши 9-этажного здания, в котором проживал.
По факту ведется расследование.
