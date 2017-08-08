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    В Баку 48-летний мужчина получил ножевые ранения от неизвестного лица

    Инцидент произошел на улице Джавадхана в Насиминском районе

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ В Баку мужчина 48 лет получил ножевые ранения.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Джавадхана в Насиминском районе.

    Здесь 48-летний Вафа Гаджиев поспорил с незнакомым. В результате он с несколькими ножевыми ранениями был доставлен в Клинический медицинский центр №1. В настоящее время сотрудники 19-го отделения Насиминского районного управления полиции разыскивают лицо или лиц, ранивших ножом Вафу Гаджиева.

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