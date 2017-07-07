В Баку 45-летний мужчина получил ранение в область горла

Баку. 7 июля. REPORT.AZ/ В Баку 45-летний мужчина получил ножевое ранение в горло.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован в Ясамальском районе.

Так, в одном из кафе в жилом массиве Йени Ясамал 45-летний Амир Мамедов в ходе застолья со своими друзьями получил ножевое ранение в область горла со стороны одного из них. В результате этого он потерял много крови. Раненый был доставлен в больницу.

По факту в Ясамальском районном управлении полиции ведется расследование.