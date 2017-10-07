Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В Баку 45-летнему мужчине при неизвестных обстоятельствах нанесено несколько ножевых ранений.

Как сообщает Report, инцидент с поножовщиной зарегистрирован в Наримановском районе.

Так, 45-летний Валех Рахбар оглу Джаббаров при неизвестных обстоятельствах получил несколько ножевых ранений от незнакомого ему лица. Он был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Врачи оценивают его состояние как тяжелое.

По факту 18-м отделением Наримановского районного управления полиции ведется расследование.