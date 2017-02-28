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    В Баку 40-летняя женщина покончила с собой

    По факту возбуждено уголовное дело

    Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ В Баку 40-летняя женщина покончила с собой, повесившись на оконной раме.

    Как сообщает Report, инцидент произошел в Сабунчинском районе.

    Проживающая в частном доме без номера в поселке Пиршаги Ахемедова Гюльбяниз Мубариз гызы 1977 г.р. повесилась на веревке на железной оконной раме.

    Тело женщины передано в Сабунчинский отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.

    В Сабунчинской районной прокуратуре по факту возбуждено уголовное дело по статье 125 Уголовного кодекса (доведение до самоубийства), причины самоубийства устанавливаются. 

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