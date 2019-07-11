​В Баку 40-летний мужчина порезал себя лезвием

В Баку 40-летний мужчинапытался покончить с собой.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Ясамальском районе столицы. 40-летний Шихалиев Шихали Гюлаббас оглы нанес себе повреждения в живот бритвой с целью попытки покончить с собой в доме, где он жил.

Его немедленно доставили в Клинический медицинский центр № 1.

Хирург Бахрам Зейналов сказал, что Ш. Шихалиев, который был помещен в больницу с порезом передней стенки живота, был немедленно прооперирован. Он отметил, что раненый был помешен в отделение под надзором врачей.