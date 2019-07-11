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В Баку 40-летний мужчина порезал себя лезвием

​В Баку 40-летний мужчина порезал себя лезвием

В Баку 40-летний мужчинапытался покончить с собой.

Как сообщает Report, инцидент произошел в Ясамальском районе столицы. 40-летний Шихалиев Шихали Гюлаббас оглы нанес себе повреждения в живот бритвой с целью попытки покончить с собой в доме, где он жил. 

Его немедленно доставили в Клинический медицинский центр № 1.

Хирург Бахрам Зейналов сказал, что Ш. Шихалиев, который был помещен в больницу с порезом передней стенки живота, был немедленно прооперирован. Он отметил, что раненый был помешен в отделение под надзором врачей.

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