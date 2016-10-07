Баку. 7 октября. REPORT.AZ/ В Баку 40-летний мужчина подвергся нападению.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован на улице Явера Алиева в Сабунчинском районе.

Неизвестный, применив силу в отношении жителя Баку Намига Гахраманова 1976 года рождения, отнял у него 600 манатов и мобильный телефон, после чего скрылся с места происшествия. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность преступника. Выяснилось, что им является ранее судимый житель Баку 26-летний Арзу Алиев.

По факту сотрудники Сабунчинского районного управления полиции проводят расследование по задержанию А.Алиева и передачи его следствию.